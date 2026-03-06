Никаких соглашений: Трамп объяснил, что означает "безусловная капитуляция" Ирана

Требование США о "безусловной капитуляции" Ирана предусматривает полное лишение страны возможности вести боевые действия, а не только формальное подписание документов.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и Truth Social.
Американский лидер объяснил, что видит два сценария завершения конфликта. Первый - это официальное признание поражения Тегераном, второй - фактическое уничтожение военного потенциала режима.
"Безусловная капитуляция может заключаться в том, что иранцы объявят об этом. Но это также может произойти, когда они больше не смогут воевать, потому что им не будет с кем или с чем воевать", - подчеркнул Трамп.
Он подчеркнул, что не планирует подписывать никаких промежуточных соглашений, кроме полной сдачи позиций нынешними властями Ирана. После этого, по словам Трампа, США помогут стране восстановиться под руководством "приемлемых лидеров".
В Белом доме расшифровали термин "безусловная капитуляция" как достижение состояния, при котором Иран перестанет быть угрозой для США и их союзников в регионе.
Приоритетными целями являются ликвидация флота, ракетных арсеналов и недопущение появления ядерного оружия.
"Соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! Иран будет иметь большое будущее. Сделайте Иран снова великим (MIGA!)", - отметил Трамп в своей соцсети.
В то же время в Госдепартаменте отмечают, что пока никакого прямого диалога с Тегераном не ведется, поскольку переговоры на этом этапе считаются преждевременными и вредными для военных целей.
Сейчас идет седьмой день массированных ударов США и Израиля по территории Ирана.
По данным командования Центком,интенсивность иранских атак ракетами снизилась на 90% с начала операции.
Напомним, Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что не пойдет ни на какие уступки Тегерану. Ранее он отметил, что никакого соглашения с Ираном не будет, кроме полной и безусловной капитуляции действующего режима.
Также президент США отметил, что из-за масштабных разрушений военной и критической инфраструктуры Ирана понадобится не менее 10 лет на восстановление после завершения боевых действий.
В то же время в Тегеране сохраняют воинственную риторику. Командование иранских сил заявило, что страна готова отразить возможное наземное вторжение американских и израильских войск, несмотря на значительные потери в технике и ракетном вооружении.