Никаких соглашений: Трамп объяснил, что означает "безусловная капитуляция" Ирана

Позиция Трампа относительно капитуляции

Американский лидер объяснил, что видит два сценария завершения конфликта. Первый - это официальное признание поражения Тегераном, второй - фактическое уничтожение военного потенциала режима.

"Безусловная капитуляция может заключаться в том, что иранцы объявят об этом. Но это также может произойти, когда они больше не смогут воевать, потому что им не будет с кем или с чем воевать", - подчеркнул Трамп.

Он подчеркнул, что не планирует подписывать никаких промежуточных соглашений, кроме полной сдачи позиций нынешними властями Ирана. После этого, по словам Трампа, США помогут стране восстановиться под руководством "приемлемых лидеров".

Приоритеты Белого дома

В Белом доме расшифровали термин "безусловная капитуляция" как достижение состояния, при котором Иран перестанет быть угрозой для США и их союзников в регионе.

Приоритетными целями являются ликвидация флота, ракетных арсеналов и недопущение появления ядерного оружия.

"Соглашения с Ираном не будет, кроме безусловной капитуляции! Иран будет иметь большое будущее. Сделайте Иран снова великим (MIGA!)", - отметил Трамп в своей соцсети.

В то же время в Госдепартаменте отмечают, что пока никакого прямого диалога с Тегераном не ведется, поскольку переговоры на этом этапе считаются преждевременными и вредными для военных целей.

Состояние боевых действий

Сейчас идет седьмой день массированных ударов США и Израиля по территории Ирана.

По данным командования Центком,интенсивность иранских атак ракетами снизилась на 90% с начала операции.