"Жодних перешкод": у Туреччині зробили гучну заяву про зустріч Зеленського і Путіна

За його словами, зараз Москва готова до проведення третього раунду переговорів, і очікується, яку відповідь на це дасть українська сторона.

Міністр також повідомив, що обговорюється можливість зустрічі між Зеленським та Путіним. Адже за його словами, на відміну від минулих ситуацій, зараз, за, ніхто, включно з Путіним, не бачить перешкод для такої зустрічі.

"Немає жодних бар'єрів для того, щоб зустрілися Трамп, Путін, Зеленський і наш президент", - додав Фідан.

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Ще до початку перших переговорів між Україною та Росією, що відбулися 16 травня, президент Володимир Зеленський виступав з ініціативою провести особисту зустріч із Володимиром Путіним. Втім, у Москві цю пропозицію проігнорували, натомість скерувавши на перемовини делегацію, рівень якої був помітно нижчим від очікуваного.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловлював готовність долучитися до потенційної зустрічі Зеленського і Путіна. Однак згодом американський лідер відмовився від цієї ідеї.

А ось прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з Трампом і Зеленським. Але диктатор хоче зустрітись лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.