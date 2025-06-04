Росія не зацікавлена у переговорах і намагається знищити Україну, - ISW

Російська влада не зацікавлена у добровісних мирних переговорах та швидкому завершенні війни і продовжує курс на ліквідацію суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, представники Кремля публічно визнали, що Росія прагне "повного знищення" України.

У звіті послалися на публікації російською та англійською мовами в Telegram-каналах заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва від 3 червня. В них чиновник заявив, що Росії потрібні переговори в Стамбулі для досягнення "швидкої перемоги (в Україні) та повного знищення" українського уряду, а не для "компромісного миру на чиїхось божевільних умовах".

Медведєв зазначив, що російський меморандум в Стамбулі від 2 червня відповідає цим завданням і пригрозив, що Росія "підірве все" та "ліквідує" будь-кого, хто виступає проти неї, реагуючи таким чином на удари СБУ безпілотниками великої дальності по країні 1 червня.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 3 червня заявив, що меморандум Росії спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та що не слід очікувати "негайних рішень" зі Стамбула.

Речник додав, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, зазначив прес-секретар, Путін хоче провести таку зустріч лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.

Хитра тактика

В ISW зазначили, що раніше російські державні ЗМІ попередили населення не очікувати істотних результатів від українсько-російських переговорів.

При цьому аналітики зауважили, що офіційні особи РФ продовжують хибно демонструвати зацікавленість у переговорах зі щирими намірами перед представниками США і країн Заходу.

В Інституті нагадали, що останнім часом російські посадовці провели низку двосторонніх зустрічей зі США у межах зусиль Вашингтона з посередництва в припиненні війни в Україні. Однак під час цих переговорів, вони так і не продемонстрували готовності до компромісу стосовно жодної зі своїх вимог, необхідних для досягнення миру.

У звіті зазначається, що Стамбульський меморандум Росії відображає давні публічні вимоги Кремля щодо суттєвих територіальних і політичних поступок Україні, але при цьому Москва не пропонує жодних поступок зі свого боку.

"В ISW надалі вважають, що Росія, як і раніше, продовжує домагатися виконання вимог, які фактично зводяться до повної капітуляції України, і буде продовжувати рух у цьому напрямку доти, доки Путін вірить, що може досягти воєнної перемоги", - підсумували в Інституті вивчення війни.