Фідан заявив про прогрес у переговорах України та РФ: Туреччина чекає на новий раунд

Туреччина очікує, що між Україною і Росією пройде новий раунд переговорів, оскільки на зустрічі 2 червня в Стамбулі було досягнуто прогресу.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання АА і Report .

"На мій погляд, на зустрічі, що відбулася 2 червня, було досягнуто прогресу в плані реалізації рішень, ухвалених у попередньому раунді переговорів. Тому очікуємо, що наступна зустріч відбудеться... обидві сторони бачать користь у тому, щоб збиратися за одним столом", - сказав він в ефірі телеканалу TRT Haber.

Говорячи про другий раунд прямих переговорів, Фідан зазначив, що під час контактів у Стамбулі побачив професійний підхід обох делегацій - української та російської.

"Звичайно, є професіоналізм. Я бачу його. Так, іноді у людей можуть бути емоційні моменти, може бути хвилювання, але загалом градус емоцій набагато нижчий від того, що я очікував. Не було занадто бурхливих обговорень, образ, звинувачень та іншого... Це були хороші переговори", - заявив міністр.

Крім того, він вважає, що зустріч лідерів обох країн буде неминучою, якщо переговори делегацій триватимуть. Зокрема, для такої зустрічі потрібно підготувати певні рішення і порядок денний, щоб переговори делегацій дійшли до певної точки.

Я скажу свою особисту думку з цього питання, оскільки не можу говорити за сторони, це було б некоректно. Мій аналіз ситуації полягає в тому, що якщо буде ще кілька зустрічей делегацій і переговори дійдуть до певної точки, то зустріч лідерів буде неминучою", - пояснив глава турецького МЗС.

Водночас Фідан наголосив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти зустріч лідерів, додавши, що, окрім Ердогана, немає людини, якій довіряють лідери, маючи на увазі США, РФ і Україну.

"Немає іншого лідера, якого б одночасно знали, поважали і якому б довіряли всі троє. Місце можна знайти, але з точки зору політичного лідерства, глобального авторитету, досвіду, чесності, довіри і професіоналізму очолюваних ним структур, іншого такого лідера немає, - сказав Фідан.