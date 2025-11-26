В Єврокомісії зробили заяву про мирний план для України

Серед іншого фон дер Ляєн заявила, що зараз не помітно будь-яких реальних ознак того, що Росія справді готова припинити війну в Україні. Тому тиск на Кремль повинен бути продовжений.

"Поки що ми не бачили жодних ознак справжньої готовності Росії припинити цей конфлікт. Тому ми повинні продовжувати тиснути на Росію, але це також наш обов'язок - докладати будь-яких зусиль, які можуть призвести до справедливого та тривалого миру", - зазначила вона.

Президент ЄК додала, що потрібно також дотримуватися ключових принципів в мирній угоді - "нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, нічого про НАТО без НАТО". Окрім цього, Європа повинна забезпечити повернення викрадених росіянами українських дітей.

"Ми знаємо, що це буде нелегко, але ми повинні знайти спосіб рухатися вперед. Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відбудуватися та реконструюватися, повернути дітей та возз’єднати сім’ї. Ми повинні знайти спосіб забезпечити тривалу безпеку для України та для нашого континенту в цілому, і понад усе… створити краще майбутнє, європейське майбутнє для України", - резюмувала фон дер Ляєн.