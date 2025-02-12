Жодних Мінських угод. Рютте назвав спільні позиції НАТО та США щодо війни в Україні

Нова адміністрація президента США підтримує НАТО в питанні встановлення міцного миру в Україні після повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції.
За словами Рютте, сьогодні НАТО інтенсивно координується з командою президента США Дональда Трампа на всіх рівнях й ці розмови є "дуже хорошими". Цього тижня очікується, що чимало високопоставлених американських чиновників відвідають Європу, у тому ж числі й конференцію з безпеки у Мюнхені.
"І є збіг поглядів, що ми маємо переконатися, по-перше, що Україна опиниться в найкращій можливій позиції для початку перемовин, і, по-друге, переконатися, що незалежно від того, що вийде з цих перемовин, і коли це станеться, ми маємо бути впевненими колективно і колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Так що жодних повторень того, що ми мали з Мінськими угодами", - додав він.
На початку поточного року президент Володимир Зеленський стверджував, що існує ймовірність того, що повномасштабна війна може завершитись у 2025-му. Водночас він готовий сісти за стіл перемовин з диктатором Володимиром Путіним, якщо це принесе мир країні.
Речник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов, своєю чергою, зауважив, що найближчим часом очікувати на завершення війни в Україні не варто.
Тим часом Зеленський також розповів, що Російська Федерація (РФ) планує підготувати ще близько 150 тисяч військових протягом 2025 року.
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