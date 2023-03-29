Жодних блекаутів? Україна зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС
В України з'явилася можливість отримувати аварійну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх, а й від інших країн Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
Як зазначили у компанії, відповідна угода була підписана з 15 системними операторами європейського енергооб'єднання ENTSO-E. Документ дозволяє Україні звертатися за допомогою у непередбачених ситуаціях, таких як атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.
"Аварійна допомога - це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у разі, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного відключення великої кількості споживачів вже вичерпані", - пояснили в "Укренерго".
У компанії наголошують, що такий крок посилить стійкість енергосистеми України, що є критично важливим в умовах повномасштабної війни.
"Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, "Укренерго" може розраховувати на велику екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що в українців буде світло вдома навіть у найтемніший час", - уточнив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, раніше Кудрицький заявляв, що електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.