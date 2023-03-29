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Жодних блекаутів? Україна зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС

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Київ, Середа 29 березня 2023 19:01
Жодних блекаутів? Україна зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС Фото: Україна зможе терміново отримувати електроенергію від країн ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В України з'явилася можливість отримувати аварійну допомогу електроенергією не тільки від сусідніх, а й від інших країн Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, відповідна угода була підписана з 15 системними операторами європейського енергооб'єднання ENTSO-E. Документ дозволяє Україні звертатися за допомогою у непередбачених ситуаціях, таких як атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

"Аварійна допомога - це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у разі, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного відключення великої кількості споживачів вже вичерпані", - пояснили в "Укренерго".

У компанії наголошують, що такий крок посилить стійкість енергосистеми України, що є критично важливим в умовах повномасштабної війни.

"Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, "Укренерго" може розраховувати на велику екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що в українців буде світло вдома навіть у найтемніший час", - уточнив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, раніше Кудрицький заявляв, що електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.

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