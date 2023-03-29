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Никаких блэкаутов? Украина сможет срочно получать электроэнергию от стран ЕС

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Киев, Среда 29 марта 2023 19:01
Никаких блэкаутов? Украина сможет срочно получать электроэнергию от стран ЕС Фото: Украина сможет срочно получать электроэнергию от стран ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У Украины появилась возможность получать аварийную помощь электроэнергией не только от соседних, но и от других стран Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, соответствующее соглашение было подписано с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Документ позволяет Украине обращаться за помощью в непредвиденных ситуациях, таких как атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

"Аварийная помощь - это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства для избежания одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны", - объяснили в "Укрэнерго".

В компании подчеркивают, что такой шаг усилит устойчивость энергосистемы Украины, что критически важно в условиях полномасштабной войны.

"Благодаря солидарности и решительности наших друзей, "Укрэнерго" может рассчитывать на большую экстренную помощь. Итак, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время", - уточнил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, ранее Кудрицкий заявлял, что электроэнергии в Украине должно хватить на ближайшие шесть месяцев для обеспечения нужд потребителей

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