Жодні зміни статусу України не визнаватимуть: США висунули резолюцію Радбезу ООН

США оприлюднили резолюцію після нещодавнього засідання Радбезу ООН . Вашингтон вкотре висловив підтримку Україні і закликав зобов'язати Росію вивести війська з території нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства США в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало що, 27 вересня, пройшло позачергове засідання Радбезу ООН щодо незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Росія визнає результати фейкових "референдумів", то йому більше нема про що буде розмовляти з головою Кремля Володимиром Путіним.

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