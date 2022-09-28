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Никакие изменения статуса Украины не будут признавать: США выдвинули резолюцию Совбеза ООН

Фото: США выдвинули резолюцию Совбеза ООН (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Сергей Пышкин

США обнародовали резолюцию после недавнего заседания Совбеза ООН. Вашингтон еще раз выразил поддержку Украине и призвал обязать Россию вывести войска с территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства США в Украине.

Резолюцию обнародовала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд:

  • осудить российские бутафорские "референдумы";
  • призывать государства-члены не признавать никакие изменения статуса Украины;
  • обязать Россию вывести войска из Украины.

Напомним, РБК-Украина писало, что, 27 сентября, прошло внеочередное заседание Совбеза ООН касаемо незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Россия признает результаты фейковых "референдумов", то ему больше не о чем будет разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

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