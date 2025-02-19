Жодна країна-сусідка РФ не повинна відправляти миротворців в Україну, - Міноборони Польщі

За словами глави Міноборони Польщі, відправка військ в Україну для країн-сусідок РФ є небезпечною.

"Жодна країна, яка межує з Росією, не повинна бути залучена до такої стабілізаційної місії, оскільки це може легко призвести до провокацій" - заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Окрім того, міністр впевнений, що повідомлення про заплановане створення франко-британської миротворчої місії є чистими домислами.

"Станом на сьогодні жодна коаліція країн не планує відправляти війська в Україну", - запевнив глава Міноборони Польці.

Косиняк-Камиш наголосив, що польських миротворців в Україні не буде. За його словами, країна й так стикається з ризиком гібридних атак.

"Польща однозначно не відправляє і не відправить війська в Україну, я хочу це чітко заявити", - підкреслив міністр.

Натомість з його слів, у Польщі є інші, не менш важливі, завдання. Серед цих завдань - роль Польщі як логістичного хабу для України, а в майбутньому, можливо, й інфраструктурного хабу, якщо в країні буде забезпечено мир.