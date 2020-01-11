Жизнь в раю: MONATIK очаровал эмоциональными фото с семейного отдыха

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

MONATIK опубликовал первое фото с отдыха спустя неделю пребывания на пляже

Известный украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) впервые за долгое время отправился со своей семьей на заслуженный отдых к морю. По данным из Instagram-аккаунта супруги Монатика, Ирины, семья отдыхает на Мальдивских островах. Супруги публикуют красочные фото пляжей и счастливые семейные снимки в своих профилях в социальных сетях.

Ирина Монатик – более активный пользователь Instagram, чем ее супруг. С отдыха на острове, "который можно обойти за 17 минут", Ирина опубликовала более 10 фотографий и часто делится атмосферными историями.

"Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год", – написала Ирина под одним из фото.

Ирина Монатик в Instagram показала отдых с семьей (фото: instagram.com/irinamonatik)

Совсем недавно фотографией с отдыха поделился и сам артист. Он поделился снимком, на котором он изображен со специальным устройством для плаванья Seabow.

MONATIK в Instagram показал фото с отдыха на Мальдивах (фото: instagram.com/monatik_official)

В сети желают супругам семейного счастья и умиляются снимкам с отдыха:

Очень откликнулось. Хорошего отдыха!

Красота!

Рай.

Как красиво, Ириша!

Райское место!

Славные мальчишки !!! Дай Бог им всего самого лучшего.

Скриншоты (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, что ранее жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем.