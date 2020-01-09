Заряжаемся прекрасным: жена MONATIK'а покорила яркой фотооткрыткой с отдыха на Мальдивах

Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Ирина с мужем и сыновьями наслаждается каникулами у океана

Украинские знаменитости со своими вторыми половинками и детьми дружно улетели на отдых в теплые края и засыпают сеть яркими снимками. Так, известный артист Дмитрий Монатик (он же MONATIK) увез жену Ирину и сыновей Платона и Данилу на райские Мальдивские острова, где семейство наслаждается релаксом на берегу океана на фоне невероятно живописных пейзажей.

Ирина с удовольствием публикует в Instagram красочные кадры их каникул, однако все еще не показывает лица детей - мальчиков снимают только сзади или сбоку. Свежий снимок в аккаунте жены артиста напоминает открытку - настолько завораживающе красив вид и цвета!

Девушка идет по белоснежному песку у кромки воды пронзительно лазурного цвета, одетая в стильный белый сарафан с оголенными плечами и соломенную шляпу. За ее спиной виднеется цепь бунгало, стоящих на помостах прямо над водой.

"Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год", - поделилась Ирина.

Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети поспешили прокомментировать эффектный кадр, восхищаясь красотой природы и самой девушки.

Ирина, вам очень идёт этот пейзаж

Всего самого светлого и доброго!! Море любви

Красиво очень

Благодорю что нас заряжает прекрасним

Пусть Бог будет с Вами! Будьте счастливы

Красивая очень

Ловим кусочек лета и радости от вас)

Какая красота

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Сам Дмитрий ранее поздравил всех с Рождеством и опубликовал несколько атмосферных семейных фото с сыночками и любимой женой.

Фото: Дмитрий Монатик с женой и детьми (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана.