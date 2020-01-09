ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заряжаемся прекрасным: жена MONATIK'а покорила яркой фотооткрыткой с отдыха на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2020 - 16:31
Заряжаемся прекрасным: жена MONATIK'а покорила яркой фотооткрыткой с отдыха на Мальдивах
Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Ирина с мужем и сыновьями наслаждается каникулами у океана

Украинские знаменитости со своими вторыми половинками и детьми дружно улетели на отдых в теплые края и засыпают сеть яркими снимками. Так, известный артист Дмитрий Монатик (он же MONATIK) увез жену Ирину и сыновей Платона и Данилу на райские Мальдивские острова, где семейство наслаждается релаксом на берегу океана на фоне невероятно живописных пейзажей.

Ирина с удовольствием публикует в Instagram красочные кадры их каникул, однако все еще не показывает лица детей - мальчиков снимают только сзади или сбоку. Свежий снимок в аккаунте жены артиста напоминает открытку - настолько завораживающе красив вид и цвета!

Девушка идет по белоснежному песку у кромки воды пронзительно лазурного цвета, одетая в стильный белый сарафан с оголенными плечами и соломенную шляпу. За ее спиной виднеется цепь бунгало, стоящих на помостах прямо над водой.

"Лучше начала 2020 сложно придумать. Заряжаемся прекрасным, впереди очень насыщенный год", - поделилась Ирина.

Заряжаемся прекрасным: жена MONATIK'а покорила яркой фотооткрыткой с отдыха на Мальдивах

Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети поспешили прокомментировать эффектный кадр, восхищаясь красотой природы и самой девушки.

  • Ирина, вам очень идёт этот пейзаж
  • Всего самого светлого и доброго!! Море любви
  • Красиво очень
  • Благодорю что нас заряжает прекрасним
  • Пусть Бог будет с Вами! Будьте счастливы
  • Красивая очень
  • Ловим кусочек лета и радости от вас)
  • Какая красота

Заряжаемся прекрасным: жена MONATIK'а покорила яркой фотооткрыткой с отдыха на Мальдивах

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Сам Дмитрий ранее поздравил всех с Рождеством и опубликовал несколько атмосферных семейных фото с сыночками и любимой женой.

Фото: Дмитрий Монатик с женой и детьми (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана.

Наше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском месте Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана
Новости Украины отдыхMONATIKДмитрий Монатик
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь