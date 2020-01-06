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Наше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 15:29
Наше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском месте
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)

Семейство наслаждается долгожданным отдыхом на берегу океана

По уже сложившейся традиции многие знаменитости после встречи Нового года отправляются погреться куда-то в теплые края, и 2020 год не стал исключением. К примеру, Настя Каменских и Потап снова отправились в полюбившуюся им Мексику, а Оля Полякова с дочерьми - в Майами. MONATIK последовал их примеру и также увез любимую жену Ирину и сыновей Платона и Данилу к океану. Семейство с удовольствием делится в сети красочными фото из райского местечка, однако пока что держат в секрете, где именно они отдыхают.

Ирина опубликовала несколько невероятно живописных пейзажей с белоснежным песком и пальмами, а также растрогала сеть счастливым фото детей. На ярком снимке одетые в футболки и кепки малыши бегут по кромке прибоя по берегу океана - как обычно, спиной к камере. Дмитрий и его супруга предпочитают пока что не показывать лица детей публике, поэтому всегда снимают их сбоку или сзади.

"Наше сокровище", - тепло подписала кадр Ирина.

Сыновья Монатика Данила и Платон (фото: instagram.com/irinamonatik)

Сам артист также выложил парочку отпускных фото с сыновьями. На одном из них ребенок бежит по пляжу, а на другом запечатлена сделанная на песке надпись "Платон".

"... а теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы... Запоминая #КаждыйМиг секундами каждыми... #ЗашиваюДушу #ВозвращаюКрышу", - прокомментировал снимки Монатик.

Наше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском местеНаше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском месте

Фото: Дмитрий Монатик показал сыновей (instagram.com/monatik_official)

Пользователи сети засыпали пару умиленными комментариями и активно желают им хорошего отдыха.

  • Маленькие Монатики
  • З Різдвом Христовим Вашу родину!
  • Счастье
  • Счастье. хорошего отдыха
  • Какие хорошинькие
  • милашки
  • Какие же они милые, пупсики
  • Какие милые. @irinamonatik у вас замечательная семья
  • Ваше счастье, Ваше богатство -детки
  • Хорошего отдыха вам
  • Какая красотища
  • Дай бог им крепкого здоровья, люблю вас безумно
  • Няшки такие
  • Картинка
  • Хорошего отдыха, вы великолепны
  • Сильно красивые. Хорошего отдыха

Наше сокровище: жена MONATIK'а растрогала семейным счастьем в райском месте

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана.

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