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Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2020 - 10:34
Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем
Ирина и Дмитрий Монатик (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Звездные супруги весело проводят время в Куршевеле

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, он же MONATIK отпраздновал Новый год традиционно для многих музыкантов - на сцене. Однако его семья была в его мыслях, а уже в новом году они с женой Ириной отправились на семейные каникулы на престижный горнолыжный курорт во французских Альпах Куршевель.

На своей странице в Instagram супруга исполнителя поделилась атмосферными кадрами с отдыха, показав живописные заснеженные пейзажи. Также она опубликовала душевный кадр в обнимку с любимым мужем, от которого так и веет счастьем и нежностью.

"Начало года в сказке. Верю, что и 2020 будет таким же чудесным. С Новым годом, Новым счастьем, дорогие друзья, всевозможных благ Вам", - поделилась Ирина Монатик.

Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем

Ирина и Дмитрий Монатик (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Сам артист также выложил фото с отдыха, на котором он запечатлен спиной, глядя на лыжные трассы.

"Всех с новым 2020 годом! В новом году в новые места", - написал Дмитрий.

Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем

Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/monatik_official)

Пользователи сети от всей души поздравляют пару с Новым годом и оставили множество умиленных комментариев.

Ирина и Дмитрий Монатик отдыхают в Куршевеле (Фото: instagram.com/irinamonatik)

  • Ириша, с Новым Годом вас !!! Наслаждайтесь этой красотой!!!
  • Классные
  • Вы лучшие, с Новым годом, здоровья и счастья вам и всей вашей семье
  • С новым годом
  • С Прекрасным Новым Годом! Наши дорогие
  • С Новым Годом! Покорения новых вершин
  • Красивые какие
  • Невероятные и лучшие!
  • Лучшие и любимые. Happy Rhythm Year
  • З Новим роком Вас!!! А ви там бузову не зустрічали? Десь впала в сніг і лежить....
  • С Новым годом, ребятки! Пускай год будет ярким!
  • Вы сказка
  • С Новым Годом, Дима! Новых побед и новых свершений в новом году!

Начало года в сказке: жена MONATIK'а очаровала атмосферными фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, что жена Дмитрия Монатика умилила сеть художествами маленького сына.

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