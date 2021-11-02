Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине

В начале августа прошлого года Александр Лукашенко объявил, что в очередной (уже шестой по счету) раз выиграл выборы главы Республики Беларусь. Его оппоненты заявили о фальсификации выборов, на улицах начались массовые акции протеста.

Народное недовольство "новоизбранный" глава государства подавил силой. Тысячи человек были задержаны и арестованы. Большинство из них были избиты и покалечены, только по официальным данным убиты 10 митингующих. Многим пришлось в спешном порядке покидать Беларусь и искать убежища у соседей, например, в Украине.

Такое поведение "последнего диктатора Европы" привело к разрыву отношений с Западом и потеплению – с Россией. Но на введенные европейцами санкции Лукашенко ответил ассиметрично. Он начал проверять на прочность границы ЕС, используя как оружие нескончаемые потоки нелегальных мигрантов.

Границы кризиса

С весны 2021 года ближайшие соседи Беларуси – Польша и страны Балтии, в первую очередь Литва – начали жаловаться на стремительно растущий поток беженцев. Обе эти страны стали основными оппонентами режима Лукашенко и "драйверами" введения санкций против Минска.

Литва, которая раньше задерживала на своих границах до 70 нелегальных мигрантов в год, столкнулась с тем, что сейчас такое же их количество пытается попасть в страну только за один день. В большинстве своем беженцы представляют разрушенные войной Сирию, Афганистан и Ирак, а также бедные страны Африки, и перемещаются в Литву с территории Беларуси.

Только за первые шесть месяцев 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны около 4 тысяч беженцев из стран третьего мира. Для сравнения: почти столько же Украина выявила на своей территории за последние пять лет. С июля Литва объявила по всей стране чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса, а в конце августа ее правительство решило в срочном темпе возводить трехметровую металлическую стену на всех 500 км границы с Беларусью.

"Физический барьер необходим нам для отражения гибридной атаки, осуществленной белорусским режимом против Литвы и всего ЕС", – объяснила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Соседи отгораживаются стеной от Беларуси из-за наплыва мигрантов (фото: GettyImages)

Европейцы помогают Литве финансами (стена обойдется примерно в 150 млн евро) и живой силой. Например, Австрия отправила на подмогу прибалтам полицейский спецназ.

В октябре Литва вынесла вопрос "миграционной войны" на заседание Совета безопасности ООН. Представители этой страны заявили о полной ответственности Минска за возможные угрозы здоровью и жизни нелегальных мигрантов, которые штурмуют литовские границы.

Вторая соседняя страна, которую Лукашенко решил показательно проучить за поддержку белорусской оппозиции, это Польша. За текущий год через восточную границу на территорию страны попытались проникнуть около 15 тысяч беженцев. Для сравнения, за весь 2020-ый Польша приняла всего около 130 мигрантов.

Президент страны Анждей Дуда ввел в начале сентября чрезвычайное положение в приграничных областях, а в конце октября польский сейм проголосовал за возведение стены на границе для защиты от мигрантов. На этот проект планируют потратить около 400 млн евро.

ЕС также обещает полякам помощь, а Германия уже направила свой спецназ на защиту польских рубежей от непрошенных гостей из Беларуси. Тем более, что на этом участке уже зафиксированы и перестрелки и смерти нелегальных мигрантов.

Официальные представители и Литвы и Польши прямо называют Лукашенко организатором этого кризиса. По их мнению, белорусский режим не просто не препятствует транзиту в ЕС мигрантов из стран третьего мира, но и собственноручно переправляет их прямиком к европейским границам.

Европейцы считают, что происходит это при "поддержке и в интересах российской стороны". К примеру, в Беларусь мигранты зачастую попадают или с территории РФ или же на самолетах из Ирака, Турции и других ближневосточных стран.

Белорусские правоохранители не просто "закрывают глаза" на нарушение границы нелегалами, а более того, активно стимулируют беженцев штурмовать западные рубежи. Иногда их просто физически выдавливают на территорию соседней страны.

Один из таких случаев описан в сообщении МИДа Литвы. Так, 17 августа двенадцать белорусских силовиков физически вытолкнули группу из 35 мигрантов на территорию Литвы и даже сами заступили на ее территорию на 1 метр. МИД назвал это "высокомерной провокацией" и нарушением совместного договора о госгранице.

Ситуация на границах Польши и Литві остается напряженной (фото: GettyImages)

Польша, в свою очередь, заявляет о целенаправленной подготовке групп мигрантов белорусскими спецслужбами и использовании на границе холостых патронов, муляжей бомб и шумовых гранат для психологического давления.

Беларусь все обвинения в организации "миграционного кризиса" отрицает, но при этом в начале октября объявила об отказе выполнять соглашение с Евросоюзом о реадмиссии (возвращении) нелегалов.

"Я их (мигрантов, – ред.) туда (в страны ЕС, – ред.) не посылал, они их туда позвали. Вы же знаете, что Евросоюз позвал туда, у них рук рабочих не хватает. Позвали, так берите, к нам какие претензии?" – заявил Лукашенко.

Он также потребовал предъявить ему конкретные доказательства причастности Беларуси к созданию кризиса. Как бы там ни было, новый пакет санкций от ЕС против его режима из-за этой ситуации уже на подходе. Предположительно, их введут в ноябре.

Украина наблюдает

Несмотря на то, что после августа 2020 года отношения между властями Беларуси и Украины разладились, режим Лукашенко пока что не направляет свое "миграционное оружие" на нашу страну. И это при том, что совместная граница по своей протяженности – около 1 тысячи километров – больше, чем участки с Польшей и Литвой вместе взятые.

В то же время он с завидным упорством обвиняет Украину в контрабандных поставках "оружия и боевиков" и называет ее "новым фронтом" противостояния. Госпогранслужба эти обвинения отвергает. Но границу с северным соседом взяла под охрану в усиленном режиме и отслеживает ситуацию с мигрантами.

"ГПСУ активно отслеживает ситуацию с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси в страны ЕС, особенно в Литву и Польшу. На данный момент нелегальная миграция как такая на границе Украины и Беларуси не является актуальной. Но это именно на данный момент", – сказал РБК-Украина спикер Пограничной службы Андрей Демченко.

Украинские пограничники пока не фиксируют увеличения количества нелегалов (фото: twitter.com/mtot.gov.ua)

По его словам, за девять месяцев на этом участке границы задержали всего 13 нелегалов. По всей стране их количество составило 900 человек, и это укладывается в средний показатель за последние годы, объяснил представитель ГПСУ. Ежегодно пограничники задерживают около тысячи мигрантов. Для понимания, в начале 1990-х таких нарушителей ловили по 7-10 тысяч в год, в 2005-2006 годах – по 4-5 тысяч.

Сейчас же, отметил Демченко, украинские пограничники не фиксируют, что нелегальная миграция в нашей стране имеет какую-то тенденцию к росту. Зачастую беженцев из Сирии, Турции, Молдовы, России, Алжира и других стран ловят около западных границ Украины при попытке незаконно проникнуть в страны ЕС.

Также достаточно много иностранцев пытаются использовать легальные каналы (туризм, обучение, лечение и т.д.) для того, чтобы попасть в Украину, а затем "мигрировать" на Запад. Таких в текущем году выявили уже 6700 и не пустили в нашу страну.

Украина не только наблюдает за драматическим кризисом на границах своих европейских соседей, но и пытается оказать им посильную помощь. Так, в начале августа украинские власти направили литовским коллегам "гуманитарку" в виде колючей проволоки для строительства защитных сооружений на своих границах. Источник РБК-Украина во власти сообщил, что Украина также предложила помочь Литве и живой силой – направить до 100 бойцов для охраны границы с Беларусью.

"Мы сказали Литве, что можем помочь им своими людьми на определенное время. Но вопрос уперся в финансирование. Сами профинансировать это мы не можем, а у Литвы и "Фронтекса" (агентство ЕС по безопасности границ, – ред.) тоже, к сожалению, была такая позиция, что они нас там не смогут содержать у себя", – уточнил собеседник, отметив, что "предложение все еще в силе".

Польше физическую помощь Украина не предлагала, но поделилась опытом возведения инженерных заграждений на границе. Напомним, свой проект защиты от России под условным названием "Стена" или "Европейский вал" Украина реализует вот уже седьмой год.

Украина предложила отправить на подмогу соседям своих пограничников (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Наша страна вполне может стать следующей жертвой миграционного кризиса на северных и восточных границах. Пока что Минск и Москву сдерживает лишь возможное усиление санкций за такие действия. Так считает экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"Очевидно, что Украине надо готовиться к таким "сюрпризам". И иметь в виду, что это "сюрпризы" не от Лукашенко. Они организованы Кремлем", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что еще руководители Советского Союза тесно работали с диктаторскими режимами Ближнего Востока и Африки и разрабатывали механизмы "мигрантских штурмов" в отношении европейских стран. Сейчас президент Владимир Путин использует эту тактику для раскола и ослабления ЕС.

"Речь идет в целом о "разгроме" Европейского Союза как единого организма. Россия хочет показать слабость ЕС. Она уже вовсю на своем пропагандистском телевидении рассказывает, что Евросоюз "беспомощный" и дела можно вести только с отдельными государствами, например, с Германией", – добавил дипломат.

Лукашенко в этой схеме – лишь инструмент в руках Кремля. Самому придумать такой коварный план атаки на Евросоюз ему было бы не под силу, подчеркнул Безсмертный.