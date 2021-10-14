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На Бали начали пускать туристов из 18 стран

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Индонезия, Четверг 14 октября 2021 05:16
На Бали начали пускать туристов из 18 стран Фото: Бали открывается для иностранных туристов (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти Индонезии с четверга открыли для иностранных туристов из 18 стран острова Бали, Батам и Бинтан. Они были закрыты для посещения с марта прошлого года из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно сообщил, что первыми смогут въехать жители Китая, ОАЭ, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии, а также ряда государств Европы (министр не уточнил, каких именно).

"Иностранные туристы должны быть полностью вакцинированы, за трое суток до пересечения границы должны пройти ПЦР-тестирование, еще один тест нужно будет сделать сразу же после прибытия в Индонезию", - указывается в заявлении главы ведомства.

В течение пяти суток они будут находиться в специальных гостиницах, оборудованных под карантинные центры, на четвертый день нужно будет сделать еще один ПЦР-тест, при отрицательном результате иностранцы смогут переселиться в любую другую гостиницу и свободно перемещаться по острову.

Кроме того, по его словам, "каждый турист должен приобрести страховку с выплатой до 100 тыс. долларов с покрытием заболеваний, вызванных коронавирусом, а также предоставить подтверждение полной оплаты жилья на весь срок нахождения на Бали".

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