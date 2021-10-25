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Ранили двух военных: группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу

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Польша, Понедельник 25 октября 2021 16:42
Ранили двух военных: группа мигрантов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу Фото: в Польше мигранты ранили двух военных при попытке прорваться (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миграционной службы Польши.

Отмечается, что во время попытки пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих.

"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - пишет пресс-служба.

Некоторые из пограничников также получили легкие травмы.

Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.

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