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ЕС готовит пятый пакет санкций против Беларуси на ноябрь, - журналист

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Брюссель, Пятница 15 октября 2021 14:48
ЕС готовит пятый пакет санкций против Беларуси на ноябрь, - журналист Фото: ЕС готовит новые санкции против Беларуси (flickr com libereurope)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз готовит пакет санкций против Беларуси. Его могут одобрить уже в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что пятый пакет санкций в отношении Беларуси может быть готов в ноябре", - отметил журналист.

Напомним, на прошлой неделе Европарламент потребовал принять пятый пакет санкций против Беларуси, поскольку предыдущие ограничения не являются достаточно эффективными. Новые санкции будут введены на фоне масштабного наплыва нелегалов из стран Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть в Евросоюз через Беларусь.

Предполагается, что Брюссель также может отменить упрощенный визовый режим для представителей белорусского режима Александра Лукашенко.

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