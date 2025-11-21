Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростували

Звідки взялися чутки

Першим про загибель Антона Стасіва повідомив на своїй фейсбук-сторінці екс-політв'язень і депутат І скликання Верховної Ради Олесь Шевченко.

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою - він за Україну голову поклав!" - написав Шевченко.

Повідомлення про загибель онука Левка Лук'яненка, інформація про це згодом не підтвердилась (скриншот)

Також схоже повідомлення опублікувала журналістка Мирослава Малик.

"Онук символу моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лук'яненка - на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах - онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України - онук Антон поклав за цю незалежність життя", - написала Малик.

При цьому спершу помилково повідомили про загибель Захара Стасіва, а тоді уточнили, що йдеться про його брата Антона. Зараз ці два пости уже видалили із соцмереж.

Журналістка спростувала інформацію

Через деякий час Малик опублікувала інформацію про загибель онуків Лук'яненка - і Антона, і Захара. Вона щиро перепросила у своєї аудиторії, що не перевірила інформацію щонайменше із двох незалежних джерел.

"Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини - один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою", - написала журналістка.

Мирослава Малик спростувала інформацію про загибель онуків Лук'яненка (скриншот)

Хто такі онуки Левка Лук'яненка

Антон Стасів - один із чотирьох онуків Левка Лук'яненка та син Любові Стасів, доньки Надії Лук'яненко від попереднього шлюбу. Троє онуків - Остап, Антон і Захар - вирішили вступити до війська.

Захар Стасів очолює Фонд імені Левка Лук'яненка, створений родиною у 2019 році для популяризації ідей дисидента. Він і його брат Антон продовжують службу на фронті.

Левко Лук'яненко був співзасновником Української Гельсінської Групи, головою Української Гельсінської Спілки, організатором Української робітничо-селянської спілки, першим головою Української республіканської партії та народним депутатом України I-II, IV-V скликань. Він став Героєм України та співавтором Акту проголошення незалежності України.