Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростували

Днями у мережі ширилося повідомлення про нібито загибель Антона Стасіва - онука легендарного українського дисидента та Героя України Левка Лук'яненка. Однак зараз цю інформацію спростували.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення журналістки Мирослава Малик у Facebook.
Першим про загибель Антона Стасіва повідомив на своїй фейсбук-сторінці екс-політв'язень і депутат І скликання Верховної Ради Олесь Шевченко.
"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою - він за Україну голову поклав!" - написав Шевченко.
Також схоже повідомлення опублікувала журналістка Мирослава Малик.
"Онук символу моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лук'яненка - на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах - онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України - онук Антон поклав за цю незалежність життя", - написала Малик.
При цьому спершу помилково повідомили про загибель Захара Стасіва, а тоді уточнили, що йдеться про його брата Антона. Зараз ці два пости уже видалили із соцмереж.
Через деякий час Малик опублікувала інформацію про загибель онуків Лук'яненка - і Антона, і Захара. Вона щиро перепросила у своєї аудиторії, що не перевірила інформацію щонайменше із двох незалежних джерел.
"Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини - один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою", - написала журналістка.
Антон Стасів - один із чотирьох онуків Левка Лук'яненка та син Любові Стасів, доньки Надії Лук'яненко від попереднього шлюбу. Троє онуків - Остап, Антон і Захар - вирішили вступити до війська.
Захар Стасів очолює Фонд імені Левка Лук'яненка, створений родиною у 2019 році для популяризації ідей дисидента. Він і його брат Антон продовжують службу на фронті.
Левко Лук'яненко був співзасновником Української Гельсінської Групи, головою Української Гельсінської Спілки, організатором Української робітничо-селянської спілки, першим головою Української республіканської партії та народним депутатом України I-II, IV-V скликань. Він став Героєм України та співавтором Акту проголошення незалежності України.
