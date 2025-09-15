ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На фронті загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник

Понеділок 15 вересня 2025 17:05
UA EN RU
На фронті загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник Дмитро Пасічник загинув на фронті (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник. До ЗСУ він долучився у червні 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Львівської національної опери у Facebook.

Артист загинув на війні

"Війна, розв'язана Росією, продовжує завдавати жорстоких втрат колективу Львівської національної опери та мистецькій спільноті країни. З великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника", - повідомили в опері.

Дмитро працював у балетній трупі театру з жовтня 2024-го. У червені 2025-го він долучився до лав Збройних сил України.

"Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам'ять Герою", - йдеться у повідомленні

Відомо, що раніше Дмитро працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Дмитро закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом "Хореографія" у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році. У тому ж році вступив на магістратуру за цим же напрямком.

"Академічна спільнота університету глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя", - написали в ЛНУ ім. Івана Франка.

Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника повідомлять згодом.

Під повідомленням про загибель Дмитра українці залишають словам скорботи та співчуття близьким.

На фронті загинув артист Львівської національної опери Дмитро ПасічникУкраїнці висловлюють співчуття з приводу загибелі артиста (скриншот)

Читайте також про те, що на фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин. Він захищав Україну на Сумському напрямку. До визнання смерті його 5 місяців вважали безвісти зниклим.

Раніше ми писали про те, що під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув український льотчик Олександр Боровик. Пілоту було 30 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Загинув Артисти
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"