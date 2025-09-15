На фронті загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
На фронті загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник. До ЗСУ він долучився у червні 2025 року.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Львівської національної опери у Facebook.
Артист загинув на війні
"Війна, розв'язана Росією, продовжує завдавати жорстоких втрат колективу Львівської національної опери та мистецькій спільноті країни. З великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника", - повідомили в опері.
Дмитро працював у балетній трупі театру з жовтня 2024-го. У червені 2025-го він долучився до лав Збройних сил України.
"Дирекція та колектив Львівської національної опери висловлюють щирі співчуття родині, близьким та друзям Дмитра. Світла пам'ять Герою", - йдеться у повідомленні
Відомо, що раніше Дмитро працював у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Дмитро закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом "Хореографія" у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році. У тому ж році вступив на магістратуру за цим же напрямком.
"Академічна спільнота університету глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого Героя", - написали в ЛНУ ім. Івана Франка.
Деталі щодо поховання Дмитра Пасічника повідомлять згодом.
Під повідомленням про загибель Дмитра українці залишають словам скорботи та співчуття близьким.
Українці висловлюють співчуття з приводу загибелі артиста (скриншот)
