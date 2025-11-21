Живой и на фронте: информацию о гибели внука Левка Лукьяненко опровергли

Откуда взялись слухи

Первым о гибели Антона Стасива сообщил на своей фейсбук-странице экс-политзаключенный и депутат I созыва Верховной Рады Олесь Шевченко.

"Дорогая Надежда, выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего дорогого внука Антона. Вечная и светлая память Герою - он за Украину голову положил!" - написал Шевченко.

Сообщение о гибели внука Левка Лукьяненко, информация об этом впоследствии не подтвердилась (скриншот)

Также похожее сообщение опубликовала журналистка Мирослава Малик.

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко - на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщины здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук Антон положил за эту независимость жизнь", - написала Малик.

При этом сначала ошибочно сообщили о гибели Захара Стасива, а потом уточнили, что речь идет о его брате Антоне. Сейчас эти два поста уже удалили из соцсетей.

Журналистка опровергла информацию

Через некоторое время Малик опубликовала информацию о гибели внуков Лукьяненко - и Антона, и Захара. Она искренне извинилась перед своей аудиторией, что не проверила информацию как минимум из двух независимых источников.

"Я написала пост о гибели внука на фронте, дед которого заслуженно является главным из борцов за эту независимость. Мой основной посыл заключался в том, чтобы подчеркнуть: у разных поколений одной семьи - один враг. Один убийца. И мы несем невосполнимые потери. К счастью, это оказалось неправдой", - написала журналистка.

Мирослава Малик опровергла информацию о гибели внуков Лукьяненко (скриншот)

Кто такие внуки Левка Лукьяненко

Антон Стасив - один из четырех внуков Левка Лукьяненко и сын Любови Стасив, дочери Надежды Лукьяненко от предыдущего брака. Трое внуков - Остап, Антон и Захар - решили вступить в армию.

Захар Стасив возглавляет Фонд имени Левка Лукьяненко, созданный семьей в 2019 году для популяризации идей диссидента. Он и его брат Антон продолжают службу на фронте.

Левко Лукьяненко был соучредителем Украинской Хельсинской Группы, председателем Украинского Хельсинского Союза, организатором Украинского рабоче-крестьянского союза, первым председателем Украинской республиканской партии и народным депутатом Украины I-II, IV-V созывов. Он стал Героем Украины и соавтором Акта провозглашения независимости Украины.