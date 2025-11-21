ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростували

П'ятниця 21 листопада 2025 14:19
UA EN RU
Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростували Чутки про загибель онука Левка Лук'яненка спростували (фото: Кирило Чуботін Укрінформ Future_Publishing)
Автор: Василина Копитко

Днями у мережі ширилося повідомлення про нібито загибель Антона Стасіва - онука легендарного українського дисидента та Героя України Левка Лук'яненка. Однак зараз цю інформацію спростували.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення журналістки Мирослава Малик у Facebook.

Звідки взялися чутки

Першим про загибель Антона Стасіва повідомив на своїй фейсбук-сторінці екс-політв'язень і депутат І скликання Верховної Ради Олесь Шевченко.

"Дорога пані Надіє, висловлюю Вам і всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою - він за Україну голову поклав!" - написав Шевченко.

Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростувалиПовідомлення про загибель онука Левка Лук'яненка, інформація про це згодом не підтвердилась (скриншот)

Також схоже повідомлення опублікувала журналістка Мирослава Малик.

"Онук символу моральної стійкості й вірності українській ідеї Левка Лук'яненка - на щиті. Дід 25 років провів у радянських тюрмах та таборах - онук пішов у військо, щоб не допустити тієї тюремщини тут. Дід написав Акт проголошення незалежності України - онук Антон поклав за цю незалежність життя", - написала Малик.

При цьому спершу помилково повідомили про загибель Захара Стасіва, а тоді уточнили, що йдеться про його брата Антона. Зараз ці два пости уже видалили із соцмереж.

Журналістка спростувала інформацію

Через деякий час Малик опублікувала інформацію про загибель онуків Лук'яненка - і Антона, і Захара. Вона щиро перепросила у своєї аудиторії, що не перевірила інформацію щонайменше із двох незалежних джерел.

"Я написала пост про загибель онука на фронті, дід якого заслужено є головним із борців за цю незалежність. Мій основний посил полягав у тому, щоб підкреслити: в різних поколінь однієї родини - один ворог. Один вбивця. І ми несемо непоправні втрати. На щастя, це виявилося неправдою", - написала журналістка.

Живий і на фронті: інформацію про загибель онука Левка Лук'яненка спростувалиМирослава Малик спростувала інформацію про загибель онуків Лук'яненка (скриншот)

Хто такі онуки Левка Лук'яненка

Антон Стасів - один із чотирьох онуків Левка Лук'яненка та син Любові Стасів, доньки Надії Лук'яненко від попереднього шлюбу. Троє онуків - Остап, Антон і Захар - вирішили вступити до війська.

Захар Стасів очолює Фонд імені Левка Лук'яненка, створений родиною у 2019 році для популяризації ідей дисидента. Він і його брат Антон продовжують службу на фронті.

Левко Лук'яненко був співзасновником Української Гельсінської Групи, головою Української Гельсінської Спілки, організатором Української робітничо-селянської спілки, першим головою Української республіканської партії та народним депутатом України I-II, IV-V скликань. Він став Героєм України та співавтором Акту проголошення незалежності України.

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув артист Львівської опери Дмитро Пасічник. До ЗСУ він долучився у червні 2025 року.

Читайте також про те, як проходить пошук тіл загиблих на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Загибель героя
Новини
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті