Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после наступления российской армии

Он также отметил, что Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

Эти деньги направят на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.

Кроме того, Живицкий подвел итоги дня. По его словам, 10 апреля все было относительно спокойно.

"Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны", - отметил глава Сумской ОГА.