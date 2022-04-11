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Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после наступления российской армии

Фото: Сумская область после обстрела армией РФ (facebook.com/93OMBr)
Автор: Роман Мирончук

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил о том, что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого.

Он также отметил, что Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

Эти деньги направят на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.

Кроме того, Живицкий подвел итоги дня. По его словам, 10 апреля все было относительно спокойно.

"Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны", - отметил глава Сумской ОГА.

Напомним, Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий. Также стало известно на что пойдут деньги.

Мы также писали о том, что российские оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск.

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Война России против УкраиныСумская область