Живицкий рассказал о восстановлении Сумской области после наступления российской армии

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил о том, что в области продолжается восстановление после последствий наступления российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Живицкого.
Он также отметил, что Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.
Эти деньги направят на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды и электроэнергии.
Кроме того, Живицкий подвел итоги дня. По его словам, 10 апреля все было относительно спокойно.
"Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Такое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны", - отметил глава Сумской ОГА.
Напомним, Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий. Также стало известно на что пойдут деньги.
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