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Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий: на что пойдут средства

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 20:29
Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий: на что пойдут средства Фото: Денис Шмыгаль (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выделении миллиарда гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы правительства.

Шмыгаль заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры. Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:

  • Киевская – 400 млн;
  • Черниговская – 250 млн;
  • Сумская – 250 млн;
  • Житомирская – 100 млн.


"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – сообщил премьер-министр.

Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.

К слову, Литва будет учить военных Украины использовать западную технику.

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