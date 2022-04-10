Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий: на что пойдут средства
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выделении миллиарда гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы правительства.
Шмыгаль заявил, что средства, прежде всего, пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры. Миллиард гривен разделили между четырьмя областями:
- Киевская – 400 млн;
- Черниговская – 250 млн;
- Сумская – 250 млн;
- Житомирская – 100 млн.
"Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды", – сообщил премьер-министр.
Областные военно-гражданские администрации станут распорядителем средств. Координировать процесс восстановления со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.
К слову, Литва будет учить военных Украины использовать западную технику.
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