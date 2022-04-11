Живицький розповів про відновлення Сумської області після наступу російської армії

Він також зазначив, що Сумська область отримає 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.

Ці гроші спрямують на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води та електроенергії.

Крім того, Живицький підбив підсумки дня. За його словами, 10 квітня все було відносно спокійно.

"Спасибі всім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така справжня неділя, хоч і в умовах війни", - зазначив голова Сумської ОДА.