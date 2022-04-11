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Живицький розповів про відновлення Сумської області після наступу російської армії

Фото: Сумська область після обстрілу армією РФ (facebook.com/93OMBr)
Автор: Роман Мирончук

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький заявив про те, що в області триває відновлення після наслідків наступу російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицкого.

Він також зазначив, що Сумська область отримає 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.

Ці гроші спрямують на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води та електроенергії.

Крім того, Живицький підбив підсумки дня. За його словами, 10 квітня все було відносно спокійно.

"Спасибі всім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така справжня неділя, хоч і в умовах війни", - зазначив голова Сумської ОДА.

Нагадаємо, Кабмін виділив перший мільярд гривень на відновлення звільнених територій. Також стало відомо на що підуть гроші.

Ми також писали про те, що російські окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська.

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Війна Росії проти УкраїниСумская область