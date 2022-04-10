Оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск, - Верещук
Российские оккупанты в очередной раз нарушают работу гуманитарных коридоров. В этот же раз задержали эвакуационную колонну автобусов, которые были на пути в Бердянск.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара содержатся оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", - пишет Верещук.
В то же время, как отметила Верещук, в течение суток удалось эвакуировать 2 824 человека:
- из Мариуполя и Бердянска в Запорожье эвакуировали 2622;
- из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременная и Попасной - 202 человека.
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