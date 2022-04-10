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Оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск, - Верещук

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Воскресенье 10 апреля 2022 20:46
Оккупанты задержали эвакуационную колонну на пути в Бердянск, - Верещук Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты в очередной раз нарушают работу гуманитарных коридоров. В этот же раз задержали эвакуационную колонну автобусов, которые были на пути в Бердянск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара содержатся оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", - пишет Верещук.

В то же время, как отметила Верещук, в течение суток удалось эвакуировать 2 824 человека:

  • из Мариуполя и Бердянска в Запорожье эвакуировали 2622;
  • из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременная и Попасной - 202 человека.

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