Живі тканини органів вперше надрукували у космосі: чому це науковий прорив

Компанія Auxilium Biotechnologies здійснила історичний прорив у сфері регенеративної медицини. На борту МКС в умовах мікрогравітації вперше успішно надрукували живі тканини нирок та печінки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Auxilium Biotechnologies .

Космічний біодрук: що вміє платформа AMP-1

Більшість попередніх експериментів на орбіті обмежувалася штучними тестовими зразками або перевіркою окремих концепцій. Проте остання місія довела здатність єдиної автоматизованої системи AMP-1 забезпечувати високоточне та багатопрофільне виробництво.

Біопринтер працював у космосі з клітинними структурами та дизайнами тканин, що були розроблені фахівцями Інституту регенеративної медицини Вейк Форест (WFIRM).

Головні досягнення поточної космічної місії:

Вперше в історії у космосі успішно виготовлено живі тканини людської нирки;

Вперше на орбіті здійснено повноцінний друк біологічної тканини печінки;

Зафіксовано перший випадок одночасного виробництва 3 різних типів тканин протягом одного польоту;

Створено промислову партію з 28 функціональних імплантів, призначених для лікування травм нервової системи.

Завдяки умовам мікрогравітації вченим вдалося досягти ідеально рівномірного розподілу клітин у структурах. Це відкриває реальні перспективи для створення складних біологічних продуктів та повноцінних органів штучним шляхом.

Капсула зі зразками успішно приводнилася біля узбережжя Каліфорнії 17 червня о 5:11 ранку за тихоокеанським часом.

Печінковий імплант, надрукований на МКС (фото: Auxilium Biotechnologies)

Нове покоління досліджень та підготовка до польотів на Місяць

Головною комерційною та науковою ціллю проєкту є створення органоїдів - тривимірних мініатюрних моделей людських органів.

Фармацевтичні гіганти та лабораторії використовують їх для вивчення механізмів хвороб, тестування безпеки ліків і моделювання реакцій на лікування. Це дозволяє повністю замінити класичні жорстокі випробування на тваринах.

Вчені пояснили: раніше всі органоїди створювали на Землі та транспортували ракетами на орбіту.

Можливість друкувати їх безпосередньо у космосі надасть науковцям автономний доступ до експериментів та зніме залежність від графіків запусків космічних кораблів.

На тлі майбутнього закриття МКС компанія Auxilium уже розробляє довгострокову стратегію інтеграції своїх принтерів на майбутні комерційні орбітальні станції, включно з проєктами Vast та Starlab.

У майбутньому технологію планують масштабувати для підтримки тривалих міжпланетних експедицій та забезпечення автономної медичної допомоги на постійних базах на Місяці.