Живые ткани органов впервые напечатали в космосе: почему это научный прорыв
Компания Auxilium Biotechnologies совершила исторический прорыв в сфере регенеративной медицины. На борту МКС в условиях микрогравитации впервые напечатали живые ткани почек и печени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Auxilium Biotechnologies.
Космическая биопечать: умеющая платформа AMP-1
Большинство предыдущих экспериментов на орбите ограничивалось искусственными тестовыми образцами или проверкой отдельных концепций. Однако последняя миссия доказала способность единой автоматизированной системы AMP-1 обеспечивать высокоточное и многопрофильное производство.
Биопринтер работал в космосе с клеточными структурами и дизайнами тканей, разработанными специалистами Института регенеративной медицины Вейк Форест (WFIRM).
Главные достижения текущей космической миссии:
- Впервые в истории в космосе успешно изготовлены живые ткани человеческой почки;
- Впервые на орбите осуществлена полноценная печать биологической ткани печени;
- Зафиксирован первый случай одновременного производства 3 разных типов тканей в течение одного полета;
- Создана промышленная партия из 28 функциональных имплантов, предназначенных для лечения травм нервной системы.
Благодаря условиям микрогравитации ученым удалось добиться идеально равномерного распределения клеток в структурах. Это открывает реальные перспективы создания сложных биологических продуктов и полноценных органов искусственным путем.
Капсула с образцами успешно приводилась у побережья Калифорнии 17 июня в 5:11 утра по тихоокеанскому времени.
Печеночный имплант, отпечатанный на МКС (фото: Auxilium Biotechnologies)
Новое поколение исследований и подготовка к полетам на Луну
Главной коммерческой и научной целью проекта является создание органоидов - трехмерных миниатюрных моделей человеческих органов.
Фармацевтические гиганты и лаборатории используют их для изучения механизмов болезней, тестирования безопасности лекарства и моделирования реакций на лечение. Это позволяет полностью заменить классические жестокие испытания на животных.
Ученые объяснили, что раньше все органоиды создавали на Земле и транспортировали ракетами на орбиту.
Возможность печатать их непосредственно в космосе предоставит учёным автономный доступ к экспериментам и снимет зависимость от графиков запусков космических кораблей.
На фоне предстоящего закрытия МКС компания Auxilium уже разрабатывает долгосрочную стратегию интеграции своих принтеров на будущие коммерческие орбитальные станции, включая проекты Vast и Starlab.
В будущем технологию планируют масштабировать для поддержания длительных межпланетных экспедиций и обеспечения автономной медицинской помощи на постоянных лунных базах.