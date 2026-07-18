Живые ткани органов впервые напечатали в космосе: почему это научный прорыв

Компания Auxilium Biotechnologies совершила исторический прорыв в сфере регенеративной медицины. На борту МКС в условиях микрогравитации впервые напечатали живые ткани почек и печени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Auxilium Biotechnologies .

Космическая биопечать: умеющая платформа AMP-1

Большинство предыдущих экспериментов на орбите ограничивалось искусственными тестовыми образцами или проверкой отдельных концепций. Однако последняя миссия доказала способность единой автоматизированной системы AMP-1 обеспечивать высокоточное и многопрофильное производство.

Биопринтер работал в космосе с клеточными структурами и дизайнами тканей, разработанными специалистами Института регенеративной медицины Вейк Форест (WFIRM).

Главные достижения текущей космической миссии:

Впервые в истории в космосе успешно изготовлены живые ткани человеческой почки;

Впервые на орбите осуществлена полноценная печать биологической ткани печени;

Зафиксирован первый случай одновременного производства 3 разных типов тканей в течение одного полета;

Создана промышленная партия из 28 функциональных имплантов, предназначенных для лечения травм нервной системы.

Благодаря условиям микрогравитации ученым удалось добиться идеально равномерного распределения клеток в структурах. Это открывает реальные перспективы создания сложных биологических продуктов и полноценных органов искусственным путем.

Капсула с образцами успешно приводилась у побережья Калифорнии 17 июня в 5:11 утра по тихоокеанскому времени.

Печеночный имплант, отпечатанный на МКС (фото: Auxilium Biotechnologies)

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Новое поколение исследований и подготовка к полетам на Луну

Главной коммерческой и научной целью проекта является создание органоидов - трехмерных миниатюрных моделей человеческих органов.

Фармацевтические гиганты и лаборатории используют их для изучения механизмов болезней, тестирования безопасности лекарства и моделирования реакций на лечение. Это позволяет полностью заменить классические жестокие испытания на животных.

Ученые объяснили, что раньше все органоиды создавали на Земле и транспортировали ракетами на орбиту.

Возможность печатать их непосредственно в космосе предоставит учёным автономный доступ к экспериментам и снимет зависимость от графиков запусков космических кораблей.

На фоне предстоящего закрытия МКС компания Auxilium уже разрабатывает долгосрочную стратегию интеграции своих принтеров на будущие коммерческие орбитальные станции, включая проекты Vast и Starlab.

В будущем технологию планируют масштабировать для поддержания длительных межпланетных экспедиций и обеспечения автономной медицинской помощи на постоянных лунных базах.