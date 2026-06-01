"Живчик" змінить нову етикетку після скандалу з російським шрифтом

20:41 01.06.2026 Пн
2 хв
На пляшках "Живчика" та упаковках продукції для армії РФ помітили схожу деталь
aimg Іван Носальський
"Живчик" змінить нову етикетку після скандалу з російським шрифтом Фото: "Живчик" презентував новий дизайн упаковки (facebook.com/zhyvchyk.ukraine)
Бренд напоїв "Живчик" провів редизайн пляшок і потрапив у скандал. Як виявилося, на новій етикетці використовувався російський шрифт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Живчика" в Threads.

Скандал через новий дизайн

29 травня стало відомо, що "Живчик" оновить дизайн своїх упаковок. Зокрема, це стосується й етикеток.

Користувачі в мережі розкритикували таке рішення. Своєю чергою український сервіс для купівлі та оренди шрифтів Rentafont написав про те, що на оновлених етикетках використовували шрифт, який створила дизайнерка російського походження Glen Jan.

&quot;Живчик&quot; змінить нову етикетку після скандалу з російським шрифтомФото: російський шрифт на оновленій етикетці "Живчика" (x.com/Rentafont)

Також стверджувалося, що саме цей шрифт нібито використовується на упаковці продукції для російських окупантів. Йдеться про сухі пайки.

Реакція "Живчика"

У відповідь на таку інформацію у пресслужбі "Живчика" наголосили, що будь-які асоціації з державою-агресором є неприйнятними для компанії.

"Під час роботи над дизайном було використано шрифт, запропонований партнерським агентством і офіційно придбаний через міжнародний ресурс. На етапі узгодження ні з боку агентства, ні з нашого боку не було виявлено додаткових контекстів, які стали відомі пізніше. Водночас ми розуміємо, що відповідальність за фінальний результат лежить і на нас теж", - йдеться в заяві.

Тому компанія ухвалила рішення поміняти шрифти на упаковці та в рекламних матеріалах.

Помилку визнала і креативна агенція Brain Tank, яка розробила новий дизайн для "Живчика".

