"Життя важливіше за електричку": в УЗ звернулися до українців через атаки РФ

Під час масованих російських атак перебування на об'єктах залізничної інфраструктури може становити небезпеку. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" закликала пасажирів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії наголосили, що під час масованих ворожих атак пасажирам варто переходити до укриттів, якщо вони розташовані поблизу. Якщо такої можливості немає, необхідно відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей на відкритій місцевості.
Також в "Укрзалізниці" повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати ціллю ударів, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.
УЗ закликає пасажирів не нехтувати правилами безпеки (скриншот із повідомлення "Укрзалізниці")
У компанії підкреслили, що життя та безпека людей важливіші за електричку, а також закликали українців берегти себе та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ і Київську область. Унаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових будинках, складських та офісних приміщеннях.
Біля атакованих логістичних центрів на території залізничної платформи виявили загиблих, через обстріл тимчасово призупиняли рух поїздів і евакуйовували пасажирів та персонал станцій.
Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули щонайменше 17 людей, ще 36 дістали поранення.
Через російський удар було знищено сортувальний центр одного з поштових операторів у столиці, через що компанія була змушена оперативно перебудувати логістичні процеси.
Крім того, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про термінову зустріч уряду з представниками бізнесу, на якій планують обговорити наслідки російського удару та заходи підтримки підприємств.
Також президент Володимир Зеленський заявив про скорочення постачання ракет для систем протиповітряної оборони, коментуючи ситуацію із захистом українського неба під час останньої російської атаки.