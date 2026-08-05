"Життя важливіше за електричку": в УЗ звернулися до українців через атаки РФ

У компанії наголосили, що під час масованих ворожих атак пасажирам варто переходити до укриттів, якщо вони розташовані поблизу. Якщо такої можливості немає, необхідно відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей на відкритій місцевості.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати ціллю ударів, оперативно зупиняють із міркувань безпеки.



УЗ закликає пасажирів не нехтувати правилами безпеки (скриншот із повідомлення "Укрзалізниці")

У компанії підкреслили, що життя та безпека людей важливіші за електричку, а також закликали українців берегти себе та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.