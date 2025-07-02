За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцям

Кабінет міністрів України передбачив щомісячні доплати для людей, які мають статус громадянина, що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Згідно з інформацією посадовця, під час сьогоднішнього засідання уряду було передбачено, що у 2025 році особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:
Мельничук зауважив, що йдеться про доплату до пенсії, державної допомоги та стипендії у розмірі, "визначеному відповідно до частини другої статті 6 ЗУ "Про статус гірських населених пунктів в Україні".
При цьому прийняття, набрання чинності та оскарження в адміністративному порядку рішень щодо призначення, припинення та поновлення виплат таких доплат має здійснюватись з урахуванням закону "Про адміністративну процедуру".
Крім того, Кабміном було визначено механізм перевірки для здійснення у 2025 році доплат громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського.
Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що уряд передбачив щомісячні доплати до пенсій, соціальних допомог і стипендій для людей, які мають статус мешканця гірського населеного пункту.
Згідно з його інформацією, доплата мешканцям гірських територій у 2025 році буде нараховуватись до:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні змінили правила оформлення соціальної допомоги й внутрішнє адміністрування виплат почав здійснювати Пенсійний фонд України (ПФУ).
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