За життя в горах будуть доплачувати: які надбавки доступні українцям

Про які доплати йдеться і хто має на них право

Згідно з інформацією посадовця, під час сьогоднішнього засідання уряду було передбачено, що у 2025 році особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:

пенсії;

державної допомоги сім'ям з дітьми;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду), на догляд за нею;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце проживання яких невідоме;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю);

грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

стипендій, що фінансуються коштом державного бюджету.

Мельничук зауважив, що йдеться про доплату до пенсії, державної допомоги та стипендії у розмірі, "визначеному відповідно до частини другої статті 6 ЗУ "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

При цьому прийняття, набрання чинності та оскарження в адміністративному порядку рішень щодо призначення, припинення та поновлення виплат таких доплат має здійснюватись з урахуванням закону "Про адміністративну процедуру".

Крім того, Кабміном було визначено механізм перевірки для здійснення у 2025 році доплат громадянам, яким надано статус особи, що проживає і працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

Фрагмент публікації Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що уряд передбачив щомісячні доплати до пенсій, соціальних допомог і стипендій для людей, які мають статус мешканця гірського населеного пункту.

Згідно з його інформацією, доплата мешканцям гірських територій у 2025 році буде нараховуватись до:

пенсій;

державної допомоги сім'ям з дітьми;

соціальної допомоги людям, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

допомоги на догляд за людьми з психічними розладами;

тимчасової допомоги дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або місце їхнього проживання невідоме;

допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги дітям-сиротам;

допомоги дітям з інвалідністю;

грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям за принципом "гроші ходять за дитиною";

стипендій, що фінансуються з держбюджету.

Допис Гончаренка (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)