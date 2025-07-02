За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцам

Кабинет министров Украины предусмотрел ежемесячные доплаты для людей, которые имеют статус гражданина, проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Согласно информации чиновника, во время сегодняшнего заседания правительства было предусмотрено, что в 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта, ежемесячно предоставляется доплата:
Мельничук отметил, что речь идет о доплате к пенсии, государственной помощи и стипендии в размере, "определенном в соответствии с частью второй статьи 6 ЗУ "О статусе горных населенных пунктов в Украине".
При этом принятие, вступление в силу и обжалование в административном порядке решений о назначении, прекращении и возобновлении выплат таких доплат должно осуществляться с учетом закона "Об административной процедуре".
Кроме того, Кабмином был определен механизм проверки для осуществления в 2025 году доплат гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного.
Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, социальным пособиям и стипендиям для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта.
Согласно его информации, доплата жителям горных территорий в 2025 году будет начисляться:
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