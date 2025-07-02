За жизнь в горах будут доплачивать: какие надбавки доступны украинцам

О каких доплатах идет речь и кто имеет на них право

Согласно информации чиновника, во время сегодняшнего заседания правительства было предусмотрено, что в 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населенного пункта, ежемесячно предоставляется доплата:

к пенсии;

к государственной помощи семьям с детьми;

к государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;

к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;

к государственной социальной помощи на уход;

к денежной помощи человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним;

к временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или место жительства которых неизвестно;

к государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

к государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

к государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа (в том числе с инвалидностью);

к денежному обеспечению родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";

к стипендиям, финансируемым за счет средств государственного бюджета.

Мельничук отметил, что речь идет о доплате к пенсии, государственной помощи и стипендии в размере, "определенном в соответствии с частью второй статьи 6 ЗУ "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

При этом принятие, вступление в силу и обжалование в административном порядке решений о назначении, прекращении и возобновлении выплат таких доплат должно осуществляться с учетом закона "Об административной процедуре".

Кроме того, Кабмином был определен механизм проверки для осуществления в 2025 году доплат гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного.

Фрагмент публикации Тараса Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что правительство предусмотрело ежемесячные доплаты к пенсиям, социальным пособиям и стипендиям для людей, которые имеют статус жителя горного населенного пункта.

Согласно его информации, доплата жителям горных территорий в 2025 году будет начисляться:

к пенсиям;

к государственной помощи семьям с детьми;

к социальной помощи людям, которые не имеют права на пенсию или имеют инвалидность;

к помощи на уход за людьми с психическими расстройствами;

к временной помощи детям, чьи родители не платят алименты или место их проживания неизвестно;

к помощи малообеспеченным семьям;

к помощи детям-сиротам;

к помощи детям с инвалидностью;

к денежному обеспечению приемным родителям и родителям-воспитателям по принципу "деньги ходят за ребенком";

к стипендиям, финансируемым из госбюджета.

Пост Гончаренко (скриншот: t.me/oleksiihoncharenko)