Життя після смерті: у США хочуть навчити роботів зберігати особистість людини

Організація Veterans First for America презентувала квантову систему QAIAx 4E HRR Model Series. Вона розроблена для створення цифрового ДНК людей та його перенесення у роботів-гуманоїдів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Globe Newswire .

Роботи з "цифровим ДНК" та збереження особистості

Квантова система QAIAx 4E HRR Model Series покликана зберігати особистість людини після її смерті. В основі технології лежить створення "цифрового ДНК", що дозволяє цифровим копіям продовжувати взаємодіяти з родичами чи колегами.

Для збору даних використовується спеціальний костюм із 40 сенсорами.

Він фіксує:

Рухи та фізичні реакції людини.

Життєво важливі показники організму.

Професійні навички та практичні вміння.

Отриманий цифровий профіль передається у гуманоїдні роботи або відтворюється через голографічні проєкції.

Сім'ї чи компанії зможуть керувати цими профілями через трасти або спадкові фонди. Технологічна копія людини зможе працювати, навчати або спілкуватися з наступними поколіннями.

Вартість ліцензування становить від 300 000 доларів за 100 років до 1 000 000 доларів за 500 років користування.

Цікаво, що початково технологію розробляли як ШІ для юридичної допомоги ветеранам та обробки їхніх заяв.

Клінічні випробування та автономні мікроміста

Проєкт є частиною програми клінічних досліджень QAIAx Clinical Trial (PRS), спрямованої на підтримку ментального здоров'я.

Концепція передбачає створення 300 децентралізованих "мікроміст" у військових та федеральних анклавах США, а також у країнах із відповідними двосторонніми угодами.

Мережа розрахована на проживання до 1 000 000 зареєстрованих жителів. Вона функціонуватиме за гібридною моделлю 90/10:

90 відсотків муніципальних операцій виконуватимуть ШІ та автоматизовані машини.

10 відсотків роботи залишать за людьми-аудиторами для контролю складних ситуацій і клінічних рішень.

Автоматизовані системи візьмуть на себе переробку води, фермерство, комунальні послуги та інфраструктуру.

Медична програма охоплює 11 інтервенційних груп, серед яких допомога при ПТСР, розладах від вживання речовин, розладах аутистичного спектра та реабілітація після ув'язнення.

Альтернативні ланцюги постачання

Для виробництва гуманоїдних роботів розробники планують створити власні ресурсові хаби у Західній Африці та Західній Австралії. Використання сировини з Африки та Австралії має зменшити залежність від китайської промисловості.

Старт відкритого підготовчого етапу програми заплановано на жовтень, а список очікування для військових ветеранів було відкрито вже у липні.

Водночас заявлені можливості технології потребують масштабної наукової, юридичної, етичної та технічної перевірки, тож точні дати старту програми наразі не оголошені.