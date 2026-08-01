Жизнь после смерти: в США хотят научить роботов сохранять личность человека

Организация Veterans First for America представила квантовую систему QAIAx 4E HRR Model Series. Она разработана для создания цифровой ДНК людей и ее переноса в роботов-гуманоидов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Globe Newswire .

Работы с "цифровой ДНК" и сохранение личности

Квантовая система QAIAx 4E HRR Model Series призвана сохранять личность человека после его смерти. В основе технологии лежит создание "цифровой ДНК", позволяющей цифровым копиям продолжать взаимодействовать с родственниками или коллегами.

Для сбора данных используется специальный костюм со 40 сенсорами.

Он фиксирует:

Движения и физические реакции человека.

Жизненно важные показатели организма.

Профессиональные навыки и практические навыки.

Полученный цифровой профиль передается в гуманоидные работы или воспроизводится через голографические проекции.

Семьи или компании смогут управлять этими профилями через трасты или наследственные фонды. Технологическая копия человека сможет работать, обучать или общаться со следующими поколениями.

Стоимость лицензирования составляет от 300 000 долларов за 100 лет до 1 000 000 долларов за 500 лет.

Интересно, что первоначально технология была разработана как ИИ для юридической помощи ветеранам и обработки их заявлений.

Клинические испытания и автономные микрогороды

Проект является частью программы клинических исследований QAIAx Clinical Trial (PRS), направленной на поддержание ментального здоровья.

Концепция предусматривает создание 300 децентрализованных "микромостов" в военных и федеральных анклавах США, а также в странах с соответствующими двусторонними соглашениями.

Сеть рассчитана на проживание до 1 000 000 зарегистрированных обитателей. Она будет функционировать по гибридной модели 90/10:

90 процентов муниципальных операций будут выполнять ИИ и автоматизированные машины.

10 процентов работы будут оставлены за людьми-аудиторами для контроля сложных ситуаций и клинических решений.

Автоматизированные системы примут на себя переработку воды, фермерство, коммунальные услуги и инфраструктуру.

Медицинская программа охватывает 11 интервенционных групп, в том числе помощь при ПТСР, расстройствах от употребления веществ, расстройствах аутистического спектра и реабилитация после заключения.

Альтернативные цепи поставки

Для производства гуманоидных роботов разработчики планируют создать свои ресурсные хабы в Западной Африке и Западной Австралии. Использование сырья из Африки и Австралии должно уменьшить зависимость от китайской промышленности.

Старт открытого подготовительного этапа программы запланирован на октябрь, а список ожиданий для военных ветеранов открыт уже в июле.

В то же время заявленные возможности технологии требуют масштабной научной, юридической, нравственной и технической проверки, поэтому точные даты старта программы пока не объявлены.