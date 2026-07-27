Користувачі перевіряли ChatGPT на запити про отрути та біозброю. Тестування показало, що в окремих випадках чат-бот надавав надто деталізовані відповіді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал The Wall Street Journal .

Реальні запити замість тестів: оцінка експертів

За даними компанії OpenAI, виявлені запити виявилися реальними спробами зловмисників отримати шкідливу інформацію, а не внутрішніми тестами системи на вразливості. Більша частина з них стосувалася виготовлення саме отруйних речовин.

Після виявлення таке листування передали науковцям та фахівцям з питань біологічного тероризму.

Після ретельного аналізу дослідники констатували:

окремі відповіді чат-бота були надзвичайно точними;

інформація викладалася у доступній формі на базовому рівні розуміння;

сервіс подавав інструкції у терплячій та розважливій формі.

Усіх користувачів, які надсилали подібні небезпечні запити, повністю заблокували.

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Реакція розробників та нові ризики для безпеки

Представники компанії OpenAI заявили, що їхні алгоритми розроблені для відхилення шкідливих запитів, а кожна нова версія проходить багаторівневу оцінку безпеки.

У компанії наголосили, що розробники здатні оперативно виявляти загрози, а у разі реальної небезпеки дані порушників одразу передаються правоохоронцям.

Експерти застерігають: стрімкий розвиток технологій і поява нецензурованих моделей створюють додаткові ризики. Зловмисники можуть використовувати спеціальні методи для зняття обмежень із моделей , а це відкриває доступ до небезпечних даних.

Саме тому фахівці продовжують удосконалювати не лише самі нейромережі, але й засоби захисту від подібних уразливостей.