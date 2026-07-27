На Землі існували сім видів людей: вчені пояснили, чому вижили лише ми

Сучасне суспільство - не єдиний людський вид, який існував на Землі. Ще 300 тисяч років тому нашу планету одночасно населяли щонайменше семеро різних представників роду Homo.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на британського науковця Кріса Стрінгера .

Які види людей ділили планету з нашими предками?

Коли Homo sapiens тільки з'явилися в Африці, світ був заповнений іншими представниками роду Homo. Більшість із них володіли унікальними адаптаціями до свого середовища проживання.

У той період на Землі мешкали

неандертальці - заселяли територію Європи та частини Азії;

денисівці - мешкали у регіонах Азії;

Homo erectus та Homo heidelbergensis - давніші види;

Homo naledi - вид із невеликим об'ємом мозку;

Homo floresiensis - карликовий вид з острова Флорес, відомий як "гобіти".

Масова міграція наших предків з Африки, яка розпочалася приблизно 60 тисяч років тому, збіглася у часі з поступовим зникненням усіх інших видів.

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Чи винні Homo sapiens у вимиранні інших видів?

Тривалий час серед науковців існувала гіпотеза, що наші предки фізично знищили або повністю витіснили конкурентів завдяки своїй перевазі. Проте керівник досліджень еволюції людини в Музеї природознавства у Лондоні, професор Кріс Стрінгер, стверджує, що реальна картина значно складніша.

Неандертальці були високорозвиненим і здатним до виживання видом. На момент приходу Homo sapiens вони вже переживали наслідки кліматичних змін, які ослабили їхні популяції.

Наші предки могли лише прискорити їхній занепад, виграючи боротьбу за обмежені ресурси.

Щодо причин зникнення денисівців, Homo floresiensis або Homo erectus, у науковців поки що недостатньо викопних даних та зразків ДНК для остаточних висновків.

Неандертальці залишилися у нашій ДНК

Професор Стрінгер наголошує, що неандертальців та денисівців не можна вважати повністю вимерлими. Протягом тисячоліть Homo sapiens не лише співіснували поруч із ними, а й вступали у міжвидові шлюби.

Як результат - сліди їхніх геномів збереглися у сучасній популяції людей.

Якщо зібрати всі збережені фрагменти ДНК у живих жителів планети, можна відновити приблизно 40 відсотків геному неандертальця навіть за відсутності їхніх викопних решток.