Життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на ескалацію РФ, - Зеленський

"Хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику - усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах. Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію, і це очевидно, що є ескалація", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія протягом уже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах по Україні.

"Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі - нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові - усім", - наголосив президент.