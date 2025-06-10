Жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на эскалацию РФ, - Зеленский

"Хочу поблагодарить всех политических деятелей, общественных лидеров, каждого медийщика - всех, кто распространяет информацию о российских ударах по нашим городам, по нашим селам. Это жизненно необходимо, чтобы не было молчания в ответ на российскую эскалацию, и это очевидно, что есть эскалация", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия в течение уже месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в ударах по Украине.

"Это устойчивая тенденция, и это означает, что в Москве не боятся никого в мире - никого из тех, кто призывал к прекращению убийств и содержательных переговоров об окончании войны. Путин хочет убивать и дальше и пользуется тем, что не получает сильного ответа. Вашингтон они не слышат. И это о многом говорит миру - всем", - подчеркнул президент.