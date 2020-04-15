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В Житомирской области зарегистрировали четвертую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 10:07
В Житомирской области зарегистрировали четвертую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Женщина скончалась в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы

В Бердичевском районе Житомирской области умерла 75-летняя женщина от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Семеновской объединенной территориальной общины.

Как сообщается, женщина скончалась в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы. Она болела сахарным диабетом. Это уже четвертый летальный случай в области от коронавируса.

Как отмечается, женщина вместе с мужем ухаживала за старой свекровью, которая проживала в селе Хажин по улице Двирска, но сама она проживала в Бердичеве.

В целом в области лабораторно подтверждено 112 случаев коронавируса.

Напомним, в Житомирской области у 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус.

Также по состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Кроме того, в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 100 человек.

РБК-Украина ранее сообщало, что за рубежом от коронавируса лечатся 175 граждан Украины. Больше всего украинцев лечатся в Италии (121) и Греции (22). 25 граждан Украины за рубежом уже выздоровели, 6 - умерли.

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