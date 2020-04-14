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В Житомирской области 12 медиков заразились коронавирусом

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 12:58
В Житомирской области 12 медиков заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Состояние одного из медработников оценивается как среднетяжелое

В Житомирской области у 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус. Об этом во время брифинга заявил начальник управления здравоохранения Житомирской областной госадминистрации (ОГА) Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, 11 медицинских работников находятся на самоизоляции, лечась амбулаторно, и еще один находится под наблюдением врачей.

"На сегодняшний день в Житомирской области насчитывают 12 медицинских работников, которые заболели. Из 12 человек только один человек находится в Бердичевской центральной городской больнице на лечении. Его состояние ближе к средней тяжести, он получает симптоматическую терапию без дыхательной поддержки кислородом", - сказал Суслик.

Напомним, в инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Ребенок находится в больнице с мамой у которой, как и в остальной семьи. было выявлено заболевание.

Также в Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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