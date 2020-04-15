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В Украине количество смертей от коронавируса превысило 100

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 09:31
В Украине количество смертей от коронавируса превысило 100
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки подтвердили

В Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 100 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украине.

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 108 летальных случаев от коронавируса. За последние сутки умерли 10 человек с COVID-19.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - сообщили в Минздраве.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине сообщалось о 98 летальных случаях от коронавируса. Всего в Украине было подтверждено 3372 заболевания.

За границей от коронавируса лечатся 175 граждан Украины. Больше всего украинцев лечатся в Италии (121) и Греции (22). 25 граждан Украины за рубежом уже выздоровели, 6 - умерли.

Также сообщалось, что по состоянию на вечер 14 апреля в Ровенской области подтвердили 24 новых случаев заболевания. Среди заболевших 8 жителей Ровно.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на территории Киево-Печерской Лавры подтвердили почти 100 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 уже скончались два человека, заразившихся на территории монастыря.

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