Коронавирус в Украине: число зараженных растет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки заразились 392 человека

По состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, растет количество зараженных в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях.

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