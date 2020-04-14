До 70% инфицированных коронавирусом могут не иметь симптомов, - ученые

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди без симптомов могут еще четыре недели передавать вирус

Сигапурские ученые заявили, что 55-70% людей, инфицированных коронавирусом, не имеют симптомов болезни. Об этом сообщил исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син, передает Straits Times.

Сообщается, что исследования, проведенные в США, Китае и Италии, показывают, что инфицированные, которые не имеют симптомов, могут еще в течение четырех недель передавать вирус.

Также Син отметил, что сложность лечения коронавируса добавляет то, что болезнь на начальном уровне проявляет себя как безвредная, с легкими симптомами, из-за чего больные продолжают рутинные действия, тем самым продолжая инфицировать других людей. Кроме этого, COVID-19 могут заразиться абсолютно все.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о возможном рецидиве заболевания коронавирусом. Отмечается, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Отметим, по состоянию на утро 14 апреля в мире почти 2 млн человек заболели коронавирусом. Среди них около 120 тысяч умерли.