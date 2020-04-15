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Во Франции прогнозируют существенное падение ВВП

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 08:37
Во Франции прогнозируют существенное падение ВВП
Фото: Бруно Ле Мэр (europarl.europa.eu)

Французские власти также заявили о дальнейших мерах по поддержке предпринимательств

Во Франции ожидают уменьшения ВВП на 8% в 2020 году из-за коронавируса. Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает издание Le Revenu.

Как отмечается, французские власти также заявили о дальнейших мерах по поддержке предпринимательств в условиях карантина и эпидемии.

"У нас был прогноз падения 6%. Но он будет зафиксирован на уровне минус 8%", - заявил министр.

При этом, по оценкам французского правительства, компенсация вынужденной частичной безработицы работников в условиях карантина предусматривает выделение 21 млрд евро из государственного бюджета. Таких безработных сейчас во Франции насчитывается около 8 млн.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худшие экономические последствия со времен Великой депрессии.

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