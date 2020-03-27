В Житомирской области возросло количество заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвердили у контактного лица

В Житомирской области подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Житомирской областной администрации (ОГА) Виталий Бунечко в Facebook.

По словам главы ОГА, сегодня лабораторный центр подтвердил заражение коронавирусом у женщины, которая контактировала с ранее умершей от COVID-19 жительницей Радомышля.

Отмечается, что у трех жителей Радомышля подозрение не подтвердилось, также отрицательный результат теста у 2 больных из Житомира, двух из Бердичева и одного больного из Черняхова. Еще два случая лаборатория проверит повторно.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Житомирской области были лабораторно подтверждены 4 случая коронавируса. За сутки были зафиксированы два новых случая заражения.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области сегодня количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое. Сегодня подтвердили 3 случая коронавируса. Больные недавно вернулись из-за границы.

Кроме того, еще 10 случаев коронавируса подтвердили сегодня в Ивано-Франковской области.