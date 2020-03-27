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В Днепропетровской области вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 19:20
В Днепропетровской области вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевшие недавно вернулись из Испании, Франции и ОАЭ

В Днепропетровской области 27 марта подтвердили еще три случая заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

По его словам, все трое инфицированных недавно вернулись в Украину из-за границы - Испании, Франции, ОАЭ.

"Имеем еще троих жителей области, подхвативших коронавирус. Двое из них - днепряне. Еще один случай зафиксировали в Никополе", - сообщил Бондаренко.

Сейчас устанавливают лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса в области увеличилось до шести.

Отметим, за прошлые сутки Министерство здравоохранения подтвердило 62 новых случая коронавируса по Украине. Всего, по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат в 10 случаях. По этим пациентам теперь ожидают лабораторные исследования.

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