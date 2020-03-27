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Коронавирус в Житомирской области: число зараженных возросло до 4

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 09:37
Коронавирус в Житомирской области: число зараженных возросло до 4
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Житомирской ОГА сообщили о двух новых случаях заражения

По состоянию на 9 часов 27 марта в Житомирской области зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается, за сутки зафиксировано два новых случая заражения.

"Как сообщает ГУ" Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины ", за прошедшие сутки исследовался материал от 5-ти больных. По результатам исследований COVID-19 обнаружен у двух человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, число зараженных в области возросло до 4. Это летальный случай у жительницы города Радомышль, у жителя города Житомир и два новых случая, что зарегистрированы в Бердичевском и Малинском районах.

Напомним, в Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания новым коронавирусом.

Вместе с тем, число инфицированных коронавирусом в оккупированном Крыму увеличилось до 14 человек. На оккупированном полуострове обнаружили еще 7 новых случаев.

Как сообщало РБК-Украина, в больницах аннексированного Крыма находятся более тысячи человек, больных пневмонией.

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