У Житомирській області зросла кількість хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили у контактної особи

У Житомирській області підтвердили новий випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Житомирської обласної адміністрації (ОДА) Віталій Бунечко в Facebook.

За словами очільника ОДА, сьогодні лабораторний центр підтвердив зараження коронавірусом у жінки, яка контактувала з раніше померлою від COVID-19 жителькою Радомишля.

Зазначається, що у трьох мешканців Радомишля підозра не підтвердилася, також негативний результат тесту у 2 хворих з Житомира, двох з Бердичева та одного хворого з Черняхова. Ще два випадки лабораторія перевірить повторно.

Нагадаємо, станом на ранок 27 березня в Житомирській області було лабораторно підтверджено 4 випадки коронавірусу. За добу було зафіксовано два нових випадки зараження.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сьогодні кількість хворих коронавірусом збільшилася вдвічі. Сьогодні було підтверджено 3 випадки коронавірусу. Хворі нещодавно повернулися з-за кордону.

Крім того, ще 10 випадків коронавірусу підтвердили сьогодні в Івано-Франківській області.