Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 27 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество инфицированных COVID-19 в Украине возросло до 196

Число людей, инфицированных коронавирусом, в Украине продолжает расти и по состоянию на 27 марта уже превысило 190 человек. Из них 5 скончались и один вылечился. В этом списке лидирует Черновицкая область, где количество заболевших превысило 40 человек. Также за последние сутки более 20 человек заразилось в Тернопольской области. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 27 марта

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным в 22:00 26 марта, число инфицированных COVID-19 в Украине возросло до 196 человек. Однако точные данные по количеству выявленных случаев в каждой области не были предоставлены. Их Минздрав озвучит сегодня, 27 марта в 10:00.

Черновицкая область - 42 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел). Регион не сдает своих лидерских позиций по количеству зараженных людей. Изначально 3 марта здесь был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом в Украине. На данный момент пациент выздоровел и был выписан из больницы. Однако с каждым днем число заразившихся все возрастало. И лишь 25 марта было меньше, чем в предыдущий день.

Хронология распространения COVID-19 в регионе:

3 марта - 1 случай

12 марта - 1 случай

16 марта - 2 случая

17 марта - 6 случаев

19 марта - 5 случаев

20 марта - 10 случаев

24 марта - 13 случаев

25 марта - 4 случая

26 марта, по информации ОГА, коронавирусом заразились еще 5 человек, среди которых трое взрослых до 40 лет и двое детей 2 и 11 лет.

Киев - 34 инфицированных. Первые два случая инфекции в столице подтвердились 16 марта. Третий случай заражения был зафиксирован 19 марта. А начиная с 22 марта, в Киеве в несколько раз возросло количество выявленных людей, заразившихся коронавирусом – сразу у 20 жителей Киева тесты подтвердили диагноз.

25 марта появились еще три случая COVID-19 у мужчин, которые вернулись из-за границы. Они находятся в Александровской больнице.

26 марта, по сообщению КГГА, количество новых зараженных коронавирусом в столице составило 7 человек: четыре женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин – 48 и 62 года. Также инфекция обнаружена у 10-летнего мальчика. Два человека отправлены в Александровскую больницу, а пять человек лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Киевская область - 24 инфицированных. Первый случай инфицирования в области был обнаружен 17 марта у народного депутата Сергея Шахова. Затем по одному человеку заболевало 18 и 20 марта. Очередные 3 случая инфицирования подтвердились 22 марта. А 24-го числа заболело сразу 10 человек. 25 марта COVID-19 был выявлен у 7 человек. Все заболевшие – взрослые пациенты.

По состоянию на 26 марта в области зафиксирован 1 новый случай инфицирования.

Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая). Первый случай коронавируса в области был подтвержден 19 марта у 56-летней женщины, которая позже скончалась. Второе подтверждение было получено 20 марта. Очередные три случая были зафиксированы 22 марта. 25 марта подтверждение получили еще 11 случаев, из которых один стал летальным в тот же день. При этом обе умершие женщины занимались самолечением и обратились к врачам слишком поздно.

Также сообщалось, что в регионе коронавирус был обнаружен у священника, который принимал участие в священной ходе, и у полицейского, который обеспечивал госпитализацию других инфицированных коронавирусом.

Тернопольская область - 15 инфицированных (1 летальный случай). Впервые инфекция в области была обнаружена 20 марта. Второй случай был зафиксирован 23-го числа. Очередные два заражения обнаружены 24 марта. На следующий день, 25 марта, инфицированных COVID-19 было уже 4 случая, а один заболевший, 68-летний мужчина, скончался.

26 марта, по сообщению Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом, число заразившихся в регионе выросло в разы и превысило 20 человек. В том числе коронавирус подтвердили у 11-летнего ребенка и его мамы в Монастырисском районе.

Запорожская область - 7 инфицированных. 25 марта было подтверждено пять первых случаев инфицирования в области. Предположительно, все заболевшие подхватили инфекцию, пребывая за границей.

По данным ОГА, в течение 26 марта в области зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные вернулись из-за границы и сейчас пребывают в областной инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.

Одесская область - 4 инфицированных. Первый положительный тест на коронавирус был получен в области 24 марта. А25 марта определились еще три случая COVID-19: два мужчины и одна женщина.

Днепропетровская область - 2 инфицированных. Первое появление коронавируса в области зафиксировано 19 марта у двух человек – супружеской пары, пребывавшей до этого за границей. 25 марта еще об одном случае инфицирования сообщили в Днепропетровской ОГА.

Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай инфицирования COVID-19 в области, который был зафиксирован 12 марта в Радомышле, стал летальным. 13 марта женщина, вернувшаяся из Польши, умерла в больнице. 19 марта был получен второй положительный результат инфицирования у жителя Житомира, который также вернулся из-за границы.

26 марта, по данным ОГА, в области были подтверждены 2 новых случая заражения у мужчин 1972-го и 1964 года рождения, жителей Бердичева и Малина.

Львовская область - 2 инфицированных. Первый положительный случай заражения в регионе был получен 20 марта у мужчины, который вернулся из Германии. 22 марта был зафиксирован второй случай инфицирования.

26 марта от местной ОГА поступила информация о выявлении коронавируса у двух человек. Один пациент находится в реанимации.

Черкасская область - 2 инфицированных. 22 марта были подтверждены два первых случая заражения у семейной пары из Умани.

Волынская область - 2 инфицированных. 25 марта первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден у 7-летней девочки. Заболевший ребенок и контактные лица находятся на самоизоляции.

Донецкая область - 1 инфицированный. Первый случай в области появился 18 марта у жителя Мариуполя, который накануне приехал из Египта.

Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай). 25 марта в реанимации скончалась 76-летняя жительница Конотопского района, у которой в тот же день был лабораторно подтвержден результат заражения коронавирусом.

Винницкая область - 1 инфицированный. Первый случай подтвержденного COVID-19 был получен 25 марта у жительницы Винницы.

26 марта, по сообщению Винницкого областного лабораторного центра МОЗ, количество зараженных коронавирусом в области увеличилось на 3 человека, в их числе – один ребенок.

Луганская область - 1 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 в регионе было получено 25 марта. Больной заразился после общения с инфицированным человеком.

Херсонская область - 1 инфицированный. 25 марта в городе Геническе зафиксирован первый в области случай заражения у женщины, которая накануне вернулась из ОАЭ.

Черниговская область, по данным местной ОГА, 26 марта получила первое официальное подтверждение коронавируса у мужчины, который попал в Борзнянскую районную больницу с признаками вирусной пневмонии.

Закарпатская область также 26 марта имеет одного зараженного, о чем свидетельствуют данные местных властей. Инфицирована 69-летняя жительница города Мукачево, муж которой в начале марта вернулся из Италии. Женщина заболела 19 марта, но после этого еще посещала службу в церкви микрорайона Подгоряны.